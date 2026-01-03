MENÜ
Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau bejubelten den Heimsieg gegen Göppingen mit dem Trikot ihrer verletzt ausgeschiedenen Mitspielerin Charlotte Kähr.
Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau bejubelten den Heimsieg gegen Göppingen mit dem Trikot ihrer verletzt ausgeschiedenen Mitspielerin Charlotte Kähr. Bild: Marko Unger
Zwickau
Sieg und Schock beim BSV Sachsen Zwickau: So lief das turbulente Heimspiel gegen Göppingen
Von Monty Gräßler
Die Bundesliga-Handballerinnen haben es am Samstagabend unnötig spannend gemacht. Als vor 1500 Zuschauern die Entscheidung fiel, war Rückraumspielerin Charlotte Kähr auf dem Weg in die Klinik.

Der BSV Sachsen Zwickau ist in der Handball-Bundesliga der Frauen mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Mannschaft setzte sich am Samstagabend in einem turbulenten und bis zum Abpfiff spannenden Heimspiel 25:23 (12:7) gegen Frisch Auf Göppingen durch und rückte dadurch in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Tabellenachten heran. „Es...
