  • Silvesterspiel in Tschechien: Was die Fußballer des FC Crimmitschau und die Groundhopper beider Länder in Louny erwartet

Am 30. Dezember 2024 hatte der FC Crimmitschau das Vorsilvesterderby in Remse gegen Waldenburg mit 7:3 gewonnen (Foto). Diesmal tritt der Verein am wirklich letzten Tag des Jahres in Tschechien an.
Am 30. Dezember 2024 hatte der FC Crimmitschau das Vorsilvesterderby in Remse gegen Waldenburg mit 7:3 gewonnen (Foto). Diesmal tritt der Verein am wirklich letzten Tag des Jahres in Tschechien an. Bild: Andreas Kretschel
Das erste Silvesterderby in der Region am 31. Dezember 2022 in Hirschfeld war auf Anhieb gut besucht.
Das erste Silvesterderby in der Region am 31. Dezember 2022 in Hirschfeld war auf Anhieb gut besucht. Bild: Ralf Wendland
Im Velodrom Louny wurde schon lange kein Fußballspiel mehr ausgetragen. Am Silvestertag rollt dort noch einmal der Ball.
Im Velodrom Louny wurde schon lange kein Fußballspiel mehr ausgetragen. Am Silvestertag rollt dort noch einmal der Ball. Bild: Jan Massarczyk/privat
Am 30. Dezember 2024 hatte der FC Crimmitschau das Vorsilvesterderby in Remse gegen Waldenburg mit 7:3 gewonnen (Foto). Diesmal tritt der Verein am wirklich letzten Tag des Jahres in Tschechien an.
Am 30. Dezember 2024 hatte der FC Crimmitschau das Vorsilvesterderby in Remse gegen Waldenburg mit 7:3 gewonnen (Foto). Diesmal tritt der Verein am wirklich letzten Tag des Jahres in Tschechien an. Bild: Andreas Kretschel
Das erste Silvesterderby in der Region am 31. Dezember 2022 in Hirschfeld war auf Anhieb gut besucht.
Das erste Silvesterderby in der Region am 31. Dezember 2022 in Hirschfeld war auf Anhieb gut besucht. Bild: Ralf Wendland
Im Velodrom Louny wurde schon lange kein Fußballspiel mehr ausgetragen. Am Silvestertag rollt dort noch einmal der Ball.
Im Velodrom Louny wurde schon lange kein Fußballspiel mehr ausgetragen. Am Silvestertag rollt dort noch einmal der Ball. Bild: Jan Massarczyk/privat
Werdau
Silvesterspiel in Tschechien: Was die Fußballer des FC Crimmitschau und die Groundhopper beider Länder in Louny erwartet
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem Kreisliga-Spitzenreiter steht am Mittwoch ein außergewöhnliches Freundschaftsspiel bevor. Das liegt nicht nur am Datum und am Gegner, sondern auch an der Spielstätte und der Kulisse.

Das ist schon verrückt: Als bei Jan Massarczyk aus Meerane kurz vor Weihnachten das Handy klingelte, war ein Groundhopper-Kumpel aus Meppen dran. Er erkundigte sich, ob das hiesige Silvesterspiel tatsächlich stattfindet. Da dem so ist, wird der gute Mann mit einigen Freunden am letzten Tag des Jahres insgesamt gut 1400 Autokilometer...
07:00 Uhr
2 min.
Lacher im Chemnitzer Stadtrat: AfD-Stadträte kommen mit den beiden AfD-Fraktionen durcheinander
Zwei Streitparteien innerhalb der AfD – zwei Fraktionen im Stadtrat.
Seit drei Monaten gibt es in Chemnitz zwei AfD-Fraktionen im Stadtrat. Das sorgt sogar in deren eigenen Reihen für Verwirrung.
Erik Anke
18.08.2025
4 min.
Fußball: Das Rezept hinter der erfolgreichen Vereinsentwicklung beim FC Crimmitschau
Viel los war am Wochenende beim Erlebnis-Fußball-Camp des FC Crimmitschau. Marcel Walther (links) als Vorsitzender und Torsten Hager als Nachwuchschef sind nicht nur deshalb sehr zufrieden mit der Entwicklung des Vereins.
Der Einzug in die nächste Runde des Kreispokalwettbewerbs krönte am Sonntag ein rundum gelungenes Wochenende für den Verein. Warum der sich mit Blick auf ein großes Ziel keinen Druck macht.
Anika Zimny
17:00 Uhr
3 min.
Küchenbummel zwischen den Jahren in Brand-Erbisdorf: Garnelen, Plätzchen, gute Laune
Koch Stephan Schiller hat Spaß mit den Gästen des Küchenzentrums in Brand-Erbisdorf.
Das Möbelhaus Alco an seinem Standort in Brand-Erbisdorf erfindet sich gerade neu. Nach den Feiertagen nutzten viele Menschen ihre Zeit für einen Bummel auf mehreren Etagen.
Wieland Josch
07:00 Uhr
3 min.
Verlorene Geldbörse in Freiberg: Das will der Finder mit seinem Lohn anstellen
Finder und Besitzerin der Geldbörse haben sich auf dem Christmarkt in Freiberg getroffen.
Über einen „Freie Presse“-Artikel wollte sich die Besitzerin des Portemonnaies beim unbekannten Finder bedanken. Er meldete sich und bekam seinen Finderlohn. Den will er aber nicht selbst behalten.
Johanna Klix
18.08.2025
2 min.
Vom Schützenfest bis zur Überraschung: Was beim Pokalauftakt im Fußball-Kreisverband Zwickau aufgefallen ist
Zum Auftakt des Zwickauer Fußball-Kreispokals fielen reichlich Tore.
Der erste Vertreter der Westsachsenliga musste bereits in der Qualifikationsrunde die Segel streichen. Neben dem FC Crimmitschau ließ unter anderem auch der SV Motor Zwickau-Süd aufhorchen.
Monty Gräßler
16:57 Uhr
2 min.
Vor Trump-Treffen: Selenskyj spricht mit Verbündeten
Spricht vor seinem Treffen mit Trump mit europäischen Verbündeten: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild)
Selenskyj stimmt sich vor dem Treffen mit Donald Trump mit dem Bundeskanzler und weiteren Europäern ab. Die Suche nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs geht weiter.
