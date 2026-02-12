MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Harald Irmscher 1967 in einem Oberligaspiel gegen Lok Stendal. Die Zwickauer gewannen mit 4:0.
Harald Irmscher 1967 in einem Oberligaspiel gegen Lok Stendal. Die Zwickauer gewannen mit 4:0. Bild: Frank Kruczynski
Co-Trainer Harald Irmscher (rechts) an der Seite seinen langjährigen Chefs Bernd Stange, hier beim WM-Qualifikationsspiel DDR gegen Bulgarien 1985 in Karl-Marx-Stadt.
Co-Trainer Harald Irmscher (rechts) an der Seite seinen langjährigen Chefs Bernd Stange, hier beim WM-Qualifikationsspiel DDR gegen Bulgarien 1985 in Karl-Marx-Stadt. Bild: Frank Kruczynski
Bild: Frank Krucyznski
Harald Irmscher 1967 in einem Oberligaspiel gegen Lok Stendal. Die Zwickauer gewannen mit 4:0.
Harald Irmscher 1967 in einem Oberligaspiel gegen Lok Stendal. Die Zwickauer gewannen mit 4:0. Bild: Frank Kruczynski
Co-Trainer Harald Irmscher (rechts) an der Seite seinen langjährigen Chefs Bernd Stange, hier beim WM-Qualifikationsspiel DDR gegen Bulgarien 1985 in Karl-Marx-Stadt.
Co-Trainer Harald Irmscher (rechts) an der Seite seinen langjährigen Chefs Bernd Stange, hier beim WM-Qualifikationsspiel DDR gegen Bulgarien 1985 in Karl-Marx-Stadt. Bild: Frank Kruczynski
Bild: Frank Krucyznski
Zwickau
„Sir“ Harald Irmscher feiert 80. Geburtstag: Ein Rückblick
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der gebürtige Erzgebirger hat für Zwickau, Jena und Gera in der DDR-Oberliga und in der Nationalmannschaft gespielt, als Trainer war er in mehreren Ländern engagiert. Gelernt hat er bei einer Legende.

Er war Fußball-Nationalspieler, er war ein erfolgreicher Trainer, nun ist er 80 Jahre alt: Am 12. Februar 1946 wurde Harald Irmscher in Oelsnitz im Erzgebirge geboren. Mit acht Jahren begann er bei Aktivist „Karl Liebknecht“ mit dem Fußballspielen. Es war der Beginn einer großartigen Karriere. „In erster Linie möchte ich dafür meinem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Ein Neuer beim FSV Zwickau und beim CFC im Winter: Aber wie hat sich die Konkurrenz verstärkt?
Toni Wachsmuth sieht Lok Leipzig noch längst nicht im Ziel. Das heißt: den Staffelsieg verteidigen.
In der Fußball-Regionalliga Nordost krönt sich Chemie Leipzig zum Transferkönig der kalten Jahreszeit. Sportchef Toni Wachsmuth von Spitzenreiter Lok sieht noch vier Vereine in Schlagdistanz.
Thomas Prenzel
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
14:28 Uhr
4 min.
80 Jahre Erzgebirge Aue: Die Mitgliedsnummer 9500 gehört einer Wismutlegende
Harald Mothes in der Luft und am Mikrofon: Eine gute Figur hat die Wismut-Legende immer gemacht – ob auf oder neben dem Platz.
Mehr als 360-mal lief Fußballer Harald Mothes mit Aue in der DDR-Oberliga auf. Sein letztes Spiel und den 4:1-Sieg beim BFC Dynamo vergisst der Rechtsfuß nie. Auch wenn es eine traurige Erinnerung ist.
Anna Neef
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
Mehr Artikel