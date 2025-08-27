So lockte der BSV Sachsen Zwickau eine 23-fache deutsche Nationalspielerin nach Westsachsen

Zwickau. Mit der Verpflichtung von Silje Brons Petersen ließen die Bundesliga-Handballerinnen im Frühjahr ordentlich aufhorchen. Vor dem Saisonstart am Wochenende spricht die 30-Jährige über ungeliebte Rollen abseits des Parketts und was sie von Trainer Norman Rentsch erwartet.

Freie Presse: Der BSV Sachsen Zwickau hat seit dem Aufstieg 2021 in die 1. Bundesliga stets nur um den Klassenerhalt gespielt. Sie haben 23 Länderspiele für Deutschland in ihrer Vita stehen und waren sechs Jahre bei den etablierten Klubs in Blomberg sowie Metzingen. Warum der Wechsel nach Westsachsen?