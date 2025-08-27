Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
23 Mal lief Silje Brons Petersen bisher für die deutsche Nationalmannschaft auf. Damit erfüllte sich für die gebürtige Dänin ein Traum.
23 Mal lief Silje Brons Petersen bisher für die deutsche Nationalmannschaft auf. Damit erfüllte sich für die gebürtige Dänin ein Traum. Bild: imago images/Kolektiff
23 Mal lief Silje Brons Petersen bisher für die deutsche Nationalmannschaft auf. Damit erfüllte sich für die gebürtige Dänin ein Traum.
23 Mal lief Silje Brons Petersen bisher für die deutsche Nationalmannschaft auf. Damit erfüllte sich für die gebürtige Dänin ein Traum. Bild: imago images/Kolektiff
Zwickau
So lockte der BSV Sachsen Zwickau eine 23-fache deutsche Nationalspielerin nach Westsachsen
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwickau. Mit der Verpflichtung von Silje Brons Petersen ließen die Bundesliga-Handballerinnen im Frühjahr ordentlich aufhorchen. Vor dem Saisonstart am Wochenende spricht die 30-Jährige über ungeliebte Rollen abseits des Parketts und was sie von Trainer Norman Rentsch erwartet.

Freie Presse: Der BSV Sachsen Zwickau hat seit dem Aufstieg 2021 in die 1. Bundesliga stets nur um den Klassenerhalt gespielt. Sie haben 23 Länderspiele für Deutschland in ihrer Vita stehen und waren sechs Jahre bei den etablierten Klubs in Blomberg sowie Metzingen. Warum der Wechsel nach Westsachsen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
5 min.
„Uns fehlen die wirtschaftlichen Mittel für einen größeren Kader“: BSV Sachsen Zwickau setzt vor dem fünften Bundesliga-Jahr auf Bodenständigkeit
Rückraumspielerin Julia Niewiadomska (Mitte) ist eine der neuen Spielerinnen beim BSV Sachsen Zwickau und kommt vom Meister HB Ludwigsburg.
Seit dieser Woche stehen die Handballerinnen aus Westsachsen im Training erstmals alle gemeinsam in der Halle. Auf was Coach Norman Rentsch dabei Wert legt und wann die Premiere vor den Fans erfolgt.
Anika Zimny
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
15.08.2025
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel