Sofa-Meister im Regen: Die außergewöhnliche Titelstory der SG Traktor Neukirchen in der Fußball-Westsachsenliga

Der größte Erfolg nach der Wende wurde am Sonntag ohne eigenes Zutun zu Ende gebracht. Gegner Werdau hatte das Derby am Vormittag abgesagt. So verbrachte das Team den Nachmittag beim Verfolger TSV Crossen.

Ganz so gemütlich wie beim FC Bayern München in der Bundesliga war die Sofa-Meisterschaft sieben Klassen tiefer für die SG Traktor Neukirchen dann doch nicht. Die komplett zum Heimspiel des Tabellenzweiten TSV Crossen gegen den SV Lok Glauchau-Niederlungwitz gereiste Mannschaft zwängte sich in der 20-minütigen Gewitterunterbrechung in der... Ganz so gemütlich wie beim FC Bayern München in der Bundesliga war die Sofa-Meisterschaft sieben Klassen tiefer für die SG Traktor Neukirchen dann doch nicht. Die komplett zum Heimspiel des Tabellenzweiten TSV Crossen gegen den SV Lok Glauchau-Niederlungwitz gereiste Mannschaft zwängte sich in der 20-minütigen Gewitterunterbrechung in der...