Sommerrodelcup in Zwickau: Wo ein Bob-Juniorenweltmeister gern zu seinen Wurzeln zurückkehrt

Jedes Jahr im Mai wird die Plastebahn am Westsachsenstadion zum Treffpunkt der internationalen Rennrodelszene. Neben einheimischen Topathleten dürfen sich dabei sogar auch Amateure auf die Schlitten legen.

Ein Blick in die Meldeliste des 43. Internationalen Sommerrodelcups zeigt: Auf der Plasterennrodelbahn am Zwickauer Westsachsenstadion wird es am kommenden Wochenende hoch hergehen. Über 140 Teilnehmer aus acht Nationen haben für den Traditionswettkampf gemeldet. Bereits am Montag sind die ersten Teams angereist, um sich beim Training mit den...