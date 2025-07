Spieler der Rückrunde in der Fußball-Westsachsenliga: Kleine Sensation wird wahr

858 Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ haben sich an der Abstimmung beteiligt. Was der Sieger zu seiner Wahl sagt

Zwickau. Nach Torwart John Laitko (SV Waldenburg/Rückrunde 2023/24) und Stürmer Tim Seidel (VfB Empor Glauchau II/Hinrunde 2024/25) geht die Auszeichnung von „Freie Presse“ zum Spieler des Halbjahres der Fußball-Westsachsenliga 2024/25 an einen Verteidiger. Bei der Online-Abstimmung beteiligten sich 858 Personen. 221 von ihnen gaben ihre Stimme für Tobias Geißler vom SV Planitz ab, der sich damit vor Florian Vogel (SV Lok Glauchau-Niederlungwitz/157 Stimmen) und Marcel Maier (TSV Crossen/99 Stimmen) durchsetzte.

Spieler der Rückrunde: Auch mit 40 Jahren noch topfit

Tobias Geißler vom SV Planitz ist der Spieler der Rückrunde in der Fußball-Westsachsenliga. Bild: SV Planitz Tobias Geißler vom SV Planitz ist der Spieler der Rückrunde in der Fußball-Westsachsenliga. Bild: SV Planitz

Schon während der Abstimmung hatte der 40-Jährige auf Facebook geschrieben, dass er eine Wahl als kleine Sensation ansehen würde. „Ich bin sehr glücklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in meinem Alter da gegen die jüngeren Spieler durchsetze. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die für mich abgestimmt haben“, sagte Tobias Geißler. Besonders freue sich auch sein neunjähriger Sohn, der ebenso wie der Papa Verteidiger ist. „Er spielt bei Blau-Gelb Mülsen. Es ist super für ihn, wenn der Papa eine Auszeichnung mit nach Hause bringt.“ Aufgestellt zur Wahl waren die 13 Spieler der Woche aus der Rückrunde der vergangenen Saison. Tobias Geißler war für seine Leistung am 20. Spieltag nominiert, als er sich beim 3:1-Sieg des SV Planitz über den TV Oberfrohna zweimal per Kopf in die Torschützenliste eintrug. Ans Aufhören denkt der 40-Jährige, der zurzeit im Urlaub entspannt, noch nicht. „Ich gehe nächste Saison in meine 26. Spielzeit beim SV Planitz. Solange ich noch fit bin und der Trainer mich braucht, mache ich weiter.“ Ein großer Traum von ihm sei noch der Gewinn des Kreispokals. „Das wäre ein guter Zeitpunkt zum Aufhören“, sagt er schmunzelnd. Besonders dankbar ist er auch seiner Familie, die ihn immer unterstützt und zur Seite steht. Und apropos Familie: Lange Sportkarrieren liegen Tobias Geißler im Blut. Auch sein Vater – ebenfalls Verteidiger – ist mit über 70 Jahren noch aktiv. „Er hat eine Freizeitmannschaft, in der er noch spielt“, so Tobias Geißler.

Die Plätze vier bis 13

Auf den Plätzen vier bis 13 landeten hinter Tobias Geißler, Florian Vogel und Marcel Maierfolgende Spieler: 4. Tom Seyfarth (VfB Empor Glauchau II), 5. Maurice Karl (Ebersbunner SV), 6. Maurice Fromm-Kruschel/Joe Lino Müller (beide Meeraner SV), 8. Felix Pohle (Meeraner SV), 9. Henri Kempf/Nick Nürnberger (FSV Limbach-Oberfrohna/SV Mülsen St. Niclas), 11. Andi Amthor (SV Mülsen St. Niclas), 12. Louis Walendi (TV Oberfrohna), 13. René Horvath (FC Sachsen 90 Werdau). (ewer)