Spieler wird zum Musiker: Ein Lied zur Meisterschaftsfeier

Die abgelaufene Saison hätte für die Fußballer des Ebersbrunner SV kaum besser laufen können. Mit neun Punkten Abstand krönten sie sich zum Kreisligameister und treten in der kommenden Spielzeit in der Westsachsenliga an. Ein Geschenk der etwas anderen Art kam dazu aus den eigenen Reihen. "Ich denke, dass wir es uns verdient...