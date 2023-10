Spitzenreiter lässt im Derby nichts anbrennen

Der ESV Lok Zwickau hat am Sonntag in der Fußball-Landesklasse 2:0 gegen Blau-Gelb Mülsen gewonnen. Dabei konnte ein Spieler sowohl als Torschütze als auch Vorbereiter überzeugen.

Seinen fünften Sieg in Folge feierte der ESV Lok Zwickau am Sonntagnachmittag im Derby gegen den SV Blau-Gelb Mülsen. Mit dem 2:0 (2:0) blieben die Gastgeber im siebenten Saisonspiel der Fußball-Landesklasse West zugleich zum fünften Mal ohne Gegentor. "Es war körperlich ein hartes Spiel. In der ersten halben Stunde haben wir...