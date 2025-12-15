Spitzenreiter! Wasserballer des SV Zwickau 04 trotzen in der Regionalliga Ost allen Widrigkeiten

Die Heimsiege gegen Halle und Magdeburg waren für die Mannschaft keine Selbstverständlichkeit. Zweimal konnte sie gewinnen, obwohl der Torhüter gedanklich nur zur Hälfte anwesend war.

Dass Zwickaus Wasserball-Trainer Jörg Wüstner während eines Spiels aufs Handy schaut, kommt selten vor. Ebenso ungewöhnlich ist es, dass kurzfristig einer der beiden Stammtorhüter fehlt, der andere womöglich die Halle verlassen muss – und dass im letzten Viertel ein Zwickauer Fan auf der Wechselbank der Gäste sitzt. Was war da los? Der SV...