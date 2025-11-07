Sportlerehrung der Stadt Zwickau: Wer groß abräumte, wer Stress hatte und was ein bisschen schade war

Zwickau
Beim Auszeichnungsmarathon am Mittwochabend hatten viele Vereine Grund zur Freude. „Freie Presse“ liefert an dieser Stelle nicht nur die wichtigsten Infos, sondern auch eine ganze Reihe von Fotos.
Das Abschlussfoto mit allen Ausgezeichneten wurde am Mittwochabend im „Haus der Sparkasse“ eine echte Herausforderung: Stolze 130 Namen hatten bei der 32. Sportlerehrung der Stadt Zwickau auf der Liste gestanden. Zwar konnte der eine oder andere den Termin nicht wahrnehmen. Trotzdem war eine gewisse Ausdauer gefragt, bis der Ehrungsmarathon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.