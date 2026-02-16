Starke Bilanz: Junge Zwickauer Boxer erkämpfen bei hochkarätigem Turnier in Cottbus acht Medaillen

Zwickau
Beim 9. „OstSee-Cup“ in Cottbus sind auch die Nachwuchsboxer des KSSV Zwickau zum neunten Mal dabei gewesen. Für drei lief es besonders gut.
Am Wochenende ist der „OstSee-Cup“ im Boxen in seine neunte Runde gegangen. Über 200 Teilnehmer aus 44 Vereinen sowie neun Bundesländern kämpften in der Boxhalle Cottbus um den Turniersieg – darunter wie jedes Jahr die Nachwuchsboxer des KSSV Zwickau. Und das erneut sehr erfolgreich: Acht Medaillen konnten die jungen Aktiven Westsachsen...
