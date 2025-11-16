Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Derby zwischen Lok Zwickau und dem OSV war umkämpft. Hier streiten sich Robin Bachmann (ESV/links) und Jonas Kutzner (OSV/rechts) um den Ball.
Das Derby zwischen Lok Zwickau und dem OSV war umkämpft. Hier streiten sich Robin Bachmann (ESV/links) und Jonas Kutzner (OSV/rechts) um den Ball. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Starke Standards: Fußballer des Oberlungwitzer SV drehen das Sachsenklasse-Derby gegen Lok Zwickau
Von Markus Pfeifer
Anhören
0:00 Anhören

Die Hausherren haben sich am Sonntag mit 2:1 durchgesetzt. Wer zum Matchwinner wurde und was der ESV bedauerte.

Als Tabellenvierter der Fußball-Sachsenklasse West wollte der Oberlungwitzer SV gegen den Dritten Lok Zwickau unbedingt gewinnen, um selbst den Kontakt zur Spitze zu halten. Dies gelang dem OSV zwar, doch der 2:1-Heimerfolg am Sonntag war ein hart erarbeiteter. Bei schönem Wetter erwischten die Gäste aus Zwickau den besseren Start. Ein...
