Starker Keeper, hart erarbeitetes Glück und Überzahl in der Schlussphase: So gewinnt der HC Glauchau/Meerane das Derby

Glauchau
In der Handball-Regionalliga war das Duell zwischen dem HC Glauchau/Meerane und dem HC Einheit Plauen eine enge Kiste. Warum sich Pascal-Maxim Naumann vor 262 Zuschauern als Matchwinner feiern lassen durfte.
„Derbysieger. Derbysieger. Derbysieger.“ So feierten die Spieler des HC Glauchau/Meerane am Samstagabend den 30:29 (15:13)-Erfolg gegen den HC Einheit Plauen. Mittendrin in der jubelnden Traube: Torhüter Pascal-Maxim Naumann. Der 21-jährige Schlussmann nahm die Rolle des Matchwinners ein. Er parierte etliche freie Einheit-Versuche – unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.