Stundenlaufserie: Siegerin nutzt Zwickauer Termin als Vorbereitung auf Marathonstart

Nathalie König vom Dresdner Citylauf-Verein war einmal mehr nicht zu schlagen auf der Tartanbahn im Sportforum Sojus. Bei den Männern hingegen zahlte sich die Beharrlichkeit eines Starters aus.

Perfektes Laufwetter bot der vierte Termin der Zwickauer Stundenlaufserie am Mittwochabend im Sportforum Sojus. Sonnenschein und angenehme Temperaturen begleiteten die am Ende 138 Starter über die 30- sowie 60-Minuten-Distanz. Am Ende konnten die Verantwortlichen des SV Vorwärts Zwickau dabei gleich eine ganze Reihe von Premierensiegern...