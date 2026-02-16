Südkoreanisches Nachwuchs-Ass trumpft für den TTC in der Tischtennis-Bundesliga auf

Der 18-Jährige Hyuk Kwon aus Südkorea hat am Sonntag erstmals die Fans des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal begeistert. Für ihn war es eine besondere Erfahrung, vielleicht sogar eine einmalige.

Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal bleibt in seiner „fremden" Heimhalle in Limbach-Oberfrohna, wo aufgrund der Bauarbeiten in der „Grünen Hölle" auf dem Pfaffenberg bis Saisonende gespielt wird, in der Erfolgsspur. Am 6:3-Sieg gegen den TTC Jülich aus dem äußersten Westen des Landes hat auch ein junger Spieler aus Fernost einen...