Hyuk Kwon trumpfte am Sonntag für den TTC Sachsenring auf. Bild: Markus Pfeifer
Hyuk Kwon trumpfte am Sonntag für den TTC Sachsenring auf. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Südkoreanisches Nachwuchs-Ass trumpft für den TTC in der Tischtennis-Bundesliga auf
Von Markus Pfeifer
Der 18-Jährige Hyuk Kwon aus Südkorea hat am Sonntag erstmals die Fans des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal begeistert. Für ihn war es eine besondere Erfahrung, vielleicht sogar eine einmalige.

Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal bleibt in seiner „fremden“ Heimhalle in Limbach-Oberfrohna, wo aufgrund der Bauarbeiten in der „Grünen Hölle“ auf dem Pfaffenberg bis Saisonende gespielt wird, in der Erfolgsspur. Am 6:3-Sieg gegen den TTC Jülich aus dem äußersten Westen des Landes hat auch ein junger Spieler aus Fernost einen...
