Die F-Junioren werden am Samstag den Reigen der Hallenfußballturniere des SV Fortschritt Glauchau eröffnen.
Die F-Junioren werden am Samstag den Reigen der Hallenfußballturniere des SV Fortschritt Glauchau eröffnen.
Glauchau
SV Fortschritt Glauchau erwartet 60 Mannschaften zu seinen Hallenfußballturnieren
Von Monty Gräßler
Neben den Männern und Frauen werden auch die Nachwuchsteams ihre Kräfte messen. Gespielt wird in Mülsen und nächste Woche in der Sachsenlandhalle.

Der SV Fortschritt Glauchau richtet an diesem und am nächsten Wochenende Hallenfußballturniere mit insgesamt 60 Mannschaften aus. Den Anfang machen am Samstag, ab 8.30 Uhr in der Sporthalle der Jakobusschule Mülsen die E-Junioren. An gleicher Stelle folgen am Nachmittag ab 14.30 Uhr das Turnier der Männer und am Sonntag die Wettbewerbe der...
