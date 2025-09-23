SV Fortschritt Glauchau: Mit diesen Zielen startet die Kegel-Abteilung in die Saison 2025/26

Die Frauen des Vereins sind in der 2. Verbandsliga aktiv, die Männer in der 2. Bezirksklasse. Beim Nachwuchs drückt der Schuh.

Die Statistik ließt sich auf den ersten Blick sehr gut. Mit Nadine Hochmuth, Elke Oggianu-Weidhaas und Elisabeth Mothes stellte die Kegel-Abteilung des SV Fortschritt Glauchau am 1. Spieltag der 2. Verbandsliga (Staffel 1) gleich die Hälfte der „Mannschaft der Woche“. Allerdings gab es beim Auswärtsspiel beim SV Saxonia Bernsbach dann doch...