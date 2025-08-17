SV Lok Glauchau-Niederlungwitz: Gemischte Gefühle nach dem Sachsenpokalspiel gegen den VFC Plauen

Glauchau
Der Westsachsenligist hat sich gegen den Oberligisten über weite Strecken gut verkauft. So fiel das Fazit überwiegend positiv aus. Ein ganz bestimmtes Gegentor ärgerte Spieler und Trainer dennoch.
Der Applaus der Heimzuschauer dürfte den Fußballern des SV Lok Glauchau-Niederlungwitz am Sonntag nach dem Abpfiff des Sachsenpokal-Heimspiels gut getan haben. Er kam als Anerkennung und Aufmunterung zugleich daher. Denn ein bisschen geknickt wirkte der eine oder andere Spieler nach dem engagierten Auftritt gegen den Oberligisten VFC Plauen...
