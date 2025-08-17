Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lok-Torhüter Ole Matti Schmidt ist bei dieser Szene aus der ersten Halbzeit zur Stelle. Am Ende musste er sich allerdings zehnmal geschlagen geben.
Lok-Torhüter Ole Matti Schmidt ist bei dieser Szene aus der ersten Halbzeit zur Stelle. Am Ende musste er sich allerdings zehnmal geschlagen geben. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
SV Lok Glauchau-Niederlungwitz: Gemischte Gefühle nach dem Sachsenpokalspiel gegen den VFC Plauen
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Westsachsenligist hat sich gegen den Oberligisten über weite Strecken gut verkauft. So fiel das Fazit überwiegend positiv aus. Ein ganz bestimmtes Gegentor ärgerte Spieler und Trainer dennoch.

Der Applaus der Heimzuschauer dürfte den Fußballern des SV Lok Glauchau-Niederlungwitz am Sonntag nach dem Abpfiff des Sachsenpokal-Heimspiels gut getan haben. Er kam als Anerkennung und Aufmunterung zugleich daher. Denn ein bisschen geknickt wirkte der eine oder andere Spieler nach dem engagierten Auftritt gegen den Oberligisten VFC Plauen...
Mehr Artikel