Julian Täufel hat sich am Wochenende in Halle die Goldmedaille bei der Mitteldeutschen Meisterschaft gesichert.
Julian Täufel hat sich am Wochenende in Halle die Goldmedaille bei der Mitteldeutschen Meisterschaft gesichert. Bild: privat
Zwickau
SV Vorwärts Zwickau: Hochspringer wird mit neuer Bestleistung Mitteldeutscher Meister
Von Dietmar Hallbauer
Drei Leichtathleten haben den Verein am Wochenende bei den Titelkämpfen unterm Hallendach vertreten. Julian Täufel holte Gold. Doch auch seine beiden Teamkameraden enttäuschten keineswegs.

Julian Täufel vom SV Vorwärts Zwickau hat bei den Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten am Wochenende in Halle den größten Erfolg seiner noch jungen Sportlerlaufbahn erzielt: Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 1,85 m, die er im zweiten Versuch meisterte, gewann er die Goldmedaille in der Altersklasse U 20. Damit...
