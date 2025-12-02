SV Zwickau 04: Doppelte Freude über ersten Saisonsieg in der Wasserball-Regionalliga Ost

Die Westsachsen konnten sich in Dresden souverän durchsetzen. Vom Trainer gab es nach dem Spiel viel Lob und etwas Kritik.

Trainer Jörg Wüstner hatte nach dem Auswärtsspiel des SV Zwickau 04 in der Wasserball-Regionalliga Ost beim SWV TuR Dresden am Wochenende gleich doppelten Grund zur Freude. Seine Mannschaft schoss mit dem 14:6 im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg heraus. „Toll war heute, dass wir über eine längere Spielzeit die Nachwuchsspieler Till...