SV Zwickau 04: Warum der erste Heimsieg des Jahres mit Schmerzen verbunden war

Die Zweitliga-Mannschaft hat sich am Samstag 15:5 gegen Dresden durchgesetzt. Trainer Jörg Wüstner zeigte sich einerseits erleichtert, war auf der anderen Seite während des Spiels aber auch wütend.

Was für ein Auftakt! Zwar starteten die Zwickauer am Samstag nicht in Bestbesetzung in die Begegnung mit dem SWR TU Dresden. Dennoch dominierten sie im ersten Heimspiel des Jahres das Geschehen und gewannen letztlich mit 10 Toren Vorsprung. Es war für Zwickau der sechste Saisonsieg im siebenten Spiel der 2. Liga Ost. In einer gut gefüllten...