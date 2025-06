Synchronschwimmerinnen des SV Zwickau 04 glänzen bei der Sächsischen Meisterschaft

Gleich in drei Altersklassen haben es Starterinnen des Vereins in Dresden aufs Podest geschafft. Für die Verantwortlichen ist das gleich in zweierlei Hinsicht ein Grund zur Freude.

Viermal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze: Die Synchronschwimmerinnen des SV Zwickau 04 haben bei der Sächsischen Meisterschaft in Dresden eindrucksvoll ihr Können unter Beweis gestellt. „Die Podestplätze unterstreichen die kontinuierliche Entwicklung und sind ein vielversprechendes Zeichen für die nächsten Wettbewerbe", freut sich...