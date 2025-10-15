Tagesaufgabe erfüllt: KSSV Zwickau macht Boxring zur Bühne für eine bunt gemischte Pullunder-Band

Zwickau
Für eine verrückte Wette sind am Dienstag die Boxhandschuhe gegen Gitarren getauscht worden. Für die gewünschte Anzugsordnung bewiesen Mitglieder und Freunde des Vereins Improvisationstalent.
Als am Dienstagnachmittag alles gut gegangen war, atmete Jacqueline Kramer erst einmal ganz tief durch. „Ich fühle mich gerade wie nach einem Boxkampf“, sagte die 46-Jährige, der die Aufregung und die Erleichterung gleichermaßen anzusehen waren. Schließlich hatte die Mutter von Nachwuchsboxer Ben Kramer den KSSV Zwickau nicht nur fürs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.