Talent des SV Vorwärts Zwickau trumpft auf: Paul Morgner wird Hallen-Landesmeister über 3000 Meter

Der Nachwuchs-Leichtathlet knüpfte in Chemnitz nahtlos an seine Erfolge der zurückliegenden Crosslauf-Saison an. Auch drei seiner Vereinskameraden konnten sich gut in Szene setzen.

Zum Auftakt der Hallen-Leichtathletikmeisterschaften im Chemnitzer Sportforum hat Paul Morgner am Wochenende für das herausragende Resultat aus der Sicht des SV Vorwärts Zwickau gesorgt. Im 3000-Meter-Rennen der Altersklasse M 14 präsentierte er sich in glänzender Form und wurde mit fast vier Sekunden Vorsprung Landesmeister.