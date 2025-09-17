Tempo und Treffsicherheit: Wildenfelser Nachwuchstalent misst sich bei der Deutschen Meisterschaft einer ungewöhnlichen Sportart

Perry Kunz sportliche Leidenschaft gilt dem Bogenlauf. Wie es dazu kam und welche Erfolge er in der Vergangenheit schon feiern konnte.

Bogenlauf gilt als eine Art Sommer-Biathlon. In der eher unbekannten Kombination aus Ausdauerlauf und Bogenschießen hat Perry Kunz seine sportliche Heimat gefunden. Den Bogen bekam der 13-Jährige schon früh von seinen Eltern in die Hand, die beide selbst als Schützen aktiv sind. Die anfängliche Begeisterung flachte beim Wildenfelser...