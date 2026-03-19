MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
In der Hallensaison steht für die Herren 65 des TC Sachsenring die Vizemeisterschaft zu Buche.
In der Hallensaison steht für die Herren 65 des TC Sachsenring die Vizemeisterschaft zu Buche. Symbolbild: Jacob Lund - stock.adobe.com
In der Hallensaison steht für die Herren 65 des TC Sachsenring die Vizemeisterschaft zu Buche.
In der Hallensaison steht für die Herren 65 des TC Sachsenring die Vizemeisterschaft zu Buche. Symbolbild: Jacob Lund - stock.adobe.com
Zwickau
Tennis: Dezimierte Zwickauer verpassen die Meisterschaft
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Duell der beiden ungeschlagenen Teams in der Landesoberliga verloren die Herren 65 des TC Sachsenring klar. Die Saison war trotzdem ein Erfolg.

Die Herren 65 des TC Sachsenring Zwickau haben den Meistertitel in der Landesoberliga verpasst. Die Westsachsen verloren am Mittwoch das letzte Punktspiel der Hallensaison gegen den 1. TC Waldheim mit 2:10. Beide Teams waren mit je vier Siegen in vier Partien ins Spitzenspiel gegangen. Die Titelverteidiger aus Waldheim profitierten in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
11:46 Uhr
2 min.
Hohe Spritpreise – Länder machen Druck auf Ministerin Reiche
Die Spritpreise in Deutschland sind seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegen.
Niedersachsen wirft Wirtschaftsministerin Reiche vor, dem Preisanstieg an den Tankstellen tatenlos zuzusehen. Auf einer Sonderkonferenz soll die CDU-Politikerin jetzt Pläne zur Entlastung vorlegen.
24.02.2026
1 min.
Tennis: Saison endet für die Herren 65 des TC Sachsenring Zwickau mit absolutem Spitzenspiel
Für die Herren 65 des TC Sachsenring Zwickau läuft es in der Hallensaison.
Das Oberligateam aus Westsachsen steht nach der vorletzten Partie weiter ungeschlagen auf Rang 1 der Oberliga. Wann die Meisterfrage geklärt wird.
Karl-Heinz Lenz
11:46 Uhr
4 min.
Ski-Historie winkt: Aicher vor Kugel-Showdown gegen Shiffrin
Wer gratuliert wem beim Weltcup-Finale? Emma Aicher (links) und Mikaela Shiffrin stehen vor einem großen Showdown. (Archivbild)
Nach zwei Olympia-Medaillen hat Emma Aicher auch im Weltcup den größtmöglichen Triumph im Visier. Sie fordert keine Geringere als US-Ass Mikaela Shiffrin. Der Showdown elektrisiert die Ski-Welt.
Manuel Schwarz, dpa
20.01.2026
1 min.
Tennis: Zwickauer Oberliga-Team auch im dritten Spiel erfolgreich
Für die Herren 65 des TC Sachsenring läuft die Saison bisher perfekt.
Die Herren 65 des TC Sachsenring stehen weiter an der Tabellenspitze. Warum die Partie gegen den Tabellenzweiten trotz des klaren Siegs umkämpft war.
Karl-Heinz Lenz
Mehr Artikel