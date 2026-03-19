Tennis: Dezimierte Zwickauer verpassen die Meisterschaft

Das Duell der beiden ungeschlagenen Teams in der Landesoberliga verloren die Herren 65 des TC Sachsenring klar. Die Saison war trotzdem ein Erfolg.

Die Herren 65 des TC Sachsenring Zwickau haben den Meistertitel in der Landesoberliga verpasst. Die Westsachsen verloren am Mittwoch das letzte Punktspiel der Hallensaison gegen den 1. TC Waldheim mit 2:10. Beide Teams waren mit je vier Siegen in vier Partien ins Spitzenspiel gegangen. Die Titelverteidiger aus Waldheim profitierten in der...