Tennis: Zwickauer Nachwuchsspieler schlagen sich in Dresden sehr achtbar

Beim Blasewitzer Juniorencup hat Bruno Thaut auf dem Treppchen gestanden. Für einen Vereinskollegen lief es nach unglücklichem Auftakt ebenfalls gut.

Erfolgreich haben sich zwei Nachwuchsspieler des 1. TC Zwickau am Wochenende beim 4. Blasewitzer Juniorencup in Dresden präsentiert. Beim Turnier, das neben den besten sächsischen Tennistalenten auch Nachwuchsspieler aus Thüringen und Berlin anlockte, kämpfte sich Bruno Thaut in der AK U 12 bis ins Halbfinale. Dort war für den Zwickauer gegen...