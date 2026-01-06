MENÜ
Aktuell sind die Tennisspieler in de Hallen gefordert.
Aktuell sind die Tennisspieler in de Hallen gefordert. Bild: Symbolbild: Jacob Lund - stock.adobe.com
Zwickau
Tennis: Zwickauer Nachwuchsspieler schlagen sich in Dresden sehr achtbar
Von Karl-Heinz Lenz
Beim Blasewitzer Juniorencup hat Bruno Thaut auf dem Treppchen gestanden. Für einen Vereinskollegen lief es nach unglücklichem Auftakt ebenfalls gut.

Erfolgreich haben sich zwei Nachwuchsspieler des 1. TC Zwickau am Wochenende beim 4. Blasewitzer Juniorencup in Dresden präsentiert. Beim Turnier, das neben den besten sächsischen Tennistalenten auch Nachwuchsspieler aus Thüringen und Berlin anlockte, kämpfte sich Bruno Thaut in der AK U 12 bis ins Halbfinale. Dort war für den Zwickauer gegen...
Mehr Artikel