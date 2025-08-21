Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kristin Schirbock, Vorsitzende des 1. TC Zwickau, freute sich bei der Bezirksmeisterschaft über die Erfolge der Zwickauer Tennistalente Jakob Friedrich, Jonathan Scholler und Bruno Thaut (von links), die im Einzel alle vor dem Chemnitzer Laurens Zehl (rechts) landeten. Bild: Claudia Jäger/Verein
Kristin Schirbock, Vorsitzende des 1. TC Zwickau, freute sich bei der Bezirksmeisterschaft über die Erfolge der Zwickauer Tennistalente Jakob Friedrich, Jonathan Scholler und Bruno Thaut (von links), die im Einzel alle vor dem Chemnitzer Laurens Zehl (rechts) landeten. Bild: Claudia Jäger/Verein
Zwickau
Tennis: Zwickauer Talente dominieren die Bezirksmeisterschaft der U 12
Von Karl-Heinz Lenz
Beim Turnier auf der Anlage des 1. TC Zwickau blieben gleich zwei Titel in der Stadt. In welchem Wettbewerb es besonders gut lief.

Mit einem Zwickauer Dreifacherfolg ist am Wochenende bei den Jungs der U 12 die Tennis-Bezirksmeisterschaft auf der Anlage des 1. TC Zwickau zu Ende gegangen. Bezirksmeister wurde in dieser Altersklasse Jonathan Scholler vom TC Sachsenring Zwickau, der im Finale seinen Vereinskameraden Jakob Friedrich mit 6:4 und 6:0 besiegte. Das Spiel um Platz 3...
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
14.07.2025
1 min.
Zwickauer Tennis-Talente gewinnen Bezirksmeistertitel
Bruno Thaut, Marie Henke, Jakob Friederich und Jonathan Scholler (von links) freuen sich über den Staffelsieg in der Bezirksliga.
Mit vielen klaren Siegen hat die Spielgemeinschaft die Punktspielrunde in der Altersklasse U 15 für sich entschieden. Zwei Jungs ragten dabei heraus.
Karl-Heinz Lenz
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
21.07.2025
1 min.
Zwickauer Tennisspieler kürt sich zum Ostdeutschen Meister
Der TC Sachsenring Zwickau kann sich über einen Ostdeutschen Meistertitel freuen.
Beim Turnier in Chemnitz spielte Frank Gesellmann fast perfekt. Der kleine Schönheitsfehler in seiner Bilanz brachte viel Spannung.
Karl-Heinz Lenz
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel