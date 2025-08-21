Tennis: Zwickauer Talente dominieren die Bezirksmeisterschaft der U 12

Zwickau
Beim Turnier auf der Anlage des 1. TC Zwickau blieben gleich zwei Titel in der Stadt. In welchem Wettbewerb es besonders gut lief.
Mit einem Zwickauer Dreifacherfolg ist am Wochenende bei den Jungs der U 12 die Tennis-Bezirksmeisterschaft auf der Anlage des 1. TC Zwickau zu Ende gegangen. Bezirksmeister wurde in dieser Altersklasse Jonathan Scholler vom TC Sachsenring Zwickau, der im Finale seinen Vereinskameraden Jakob Friedrich mit 6:4 und 6:0 besiegte. Das Spiel um Platz 3...
