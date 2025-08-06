Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steffen Vogel (Mitte) hat den Meeraner SV nach einer furiosen Rückrunde zurück in die Landesklasse geführt.
Steffen Vogel (Mitte) hat den Meeraner SV nach einer furiosen Rückrunde zurück in die Landesklasse geführt. Bild: Andreas Kretschel
Steffen Vogel (Mitte) hat den Meeraner SV nach einer furiosen Rückrunde zurück in die Landesklasse geführt.
Steffen Vogel (Mitte) hat den Meeraner SV nach einer furiosen Rückrunde zurück in die Landesklasse geführt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Testspiel gegen den FSV Zwickau als Bonus: So startet Aufsteiger Meeraner SV in die Fußball-Landesklasse
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag steht für die Westsachsen das erste Punktspiel 2025/26 auf dem Programm. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Vorbereitung sowie Stärken und Schwächen des Kaders.

Steffen Vogel ist zufrieden und zuversichtlich. Wie die gesamte Mannschaft freut sich auch der Fußballtrainer des Meeraner SV auf die neue Saison. Die beginnt für den Aufsteiger in die Landesklasse West gleich mit einem Knaller. Denn am Sonntag gastiert ab 15 Uhr der Sachsenliga-Absteiger FSV Motor Marienberg im Meeraner Richard-Hofmann-Stadion....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein. Diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Ihre Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
31.07.2025
1 min.
Fußball-Landesklasse: Meeraner SV verpflichtet Offensivkraft vom FC Sachsen 90 Werdau
Der Meeraner SV hat sich beim FC Sachsen 90 Werdau bedient.
Die Westsachsen basteln damit weiter an ihrem Kader für die neue Saison.
Torsten Ewers
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
24.07.2025
1 min.
Fußball-Landesklasse: Meeraner SV holt Routinier zurück
Der Meeraner SV hat einen weiteren Neuzugang präsentiert.
Stephan Quietzsch ist der vierte Neuzugang im Kader des Aufsteigers. Trainer Steffen Vogel freut sich auf seine Erfahrung und Qualitäten.
Torsten Ewers
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
Mehr Artikel