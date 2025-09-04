Tischtennis, 2. Bundesliga: Alles Wissenswerte zum ersten Heimspiel des TTC Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal empfängt am Sonntag den TV Hilpoltstein. Gespielt wird allerdings in Limbach-Oberfrohna.
Am Sonntag, 15 Uhr, haben die Tischtennis-Spieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der neuen Zweitliga-Saison erstmals Heimrecht. Nach dem verlorenen Auftaktspiel in Jülich (2:6) wartet nun der TV Hilpoltstein als Gegner. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Themen.
