Tischtennis, 2. Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal erwartet schweres Spiel im Saarland

Hohenstein-Ernstthal
Der TTC Sachsenring tritt am Sonntag bei der Reserve des Erstligisten 1. FC Saarbrücken an. Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen in der jungen Saison.
Nach dem ebenso wichtigen wie mit Leidenschaft erkämpften Heimsieg gegen den amtierenden Zweitligameister TSV Hilpoltstein geht es für die Tischtennisspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal am Sonntag ab 13 Uhr auswärts weiter. Mit dem 1. FC Saarbrücken II wartet die Reserve eines ambitionierten Bundesligisten. „Wir bereiten uns auf...
