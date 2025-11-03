Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Miguel Nunez Tapia – hier bei einem Heimspiel am Tisch – und seine Teamkollegen mussten in Passau eine Niederlage quittieren.
Miguel Nunez Tapia – hier bei einem Heimspiel am Tisch – und seine Teamkollegen mussten in Passau eine Niederlage quittieren. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis, 2. Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal verpasst Sprung an die Tabellenspitze
Von Axel Franke
Der TTC Sachsenring hat in Passau eine 3:6-Niederlage eingesteckt. Die Reise der zweiten Mannschaft nach Bayern war dagegen von Erfolg gekrönt.

Nach dem Heimspiel-Krimi beim 5:5 gegen Windsbach hatte der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal am vergangenen Sonntag beim TTC Passau die Chance, mit einem Sieg die Tabellenführung in der 2. Tischtennis-Bundesliga zu übernehmen. Trotz eines couragierten Auftritts mussten die Westsachsen jedoch eine 3:6-Niederlage einstecken – und damit dem...
