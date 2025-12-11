Tischtennis, 2. Bundesliga: TTC Sachsenring empfängt zum Jahresausklang Tabellenführer Mainz 05

Hohenstein-Ernstthal
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal muss sich vor allem auf eine Stärke des Gegners besonders einstellen. Neuigkeiten gibt es zum Zeitplan für die Rückkehr in die Pfaffenbergturnhalle.
Nach vier spielfreien Wochenenden haben die Tischtennisspieler vom TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal am Sonntag in der 2. Bundesliga wieder Heimrecht. Das letzte Spiel des Kalenderjahres wird dabei eine echte Herausforderung, denn wenn es mit einem vorweihnachtlichen Punktegeschenk klappen soll, muss wirklich alles passen. Mit dem 1. FSV Mainz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.