Tischtennis, 3. Bundesliga: Sachsenring-Reserve verpasst wichtige Punkte

Hohenstein-Ernstthal
Im Kampf um den Klassenerhalt muss das Team aus Hohenstein-Ernstthal weiter zittern. Was in Kist zu einem Erfolg fehlte.
Die Tischtennisspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II müssen weiter um den Klassenerhalt in der 3. Bundesliga Süd zittern. Beim direkten Konkurrenten TTC Kist unterlagen die Westsachsen am Sonntag 4:6 und haben drei Spiele vor Saisonende weiter nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Nach gutem Beginn und zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.