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Der TTC Sachsenring II kämpft in der 3. Bundesliga weiter um den Klassenerhalt.
Der TTC Sachsenring II kämpft in der 3. Bundesliga weiter um den Klassenerhalt. Symbolbild: saintho - stock.adobe.com
Der TTC Sachsenring II kämpft in der 3. Bundesliga weiter um den Klassenerhalt.
Der TTC Sachsenring II kämpft in der 3. Bundesliga weiter um den Klassenerhalt. Symbolbild: saintho - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis, 3. Bundesliga: Sachsenring-Reserve verpasst wichtige Punkte
Von Axel Franke
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Im Kampf um den Klassenerhalt muss das Team aus Hohenstein-Ernstthal weiter zittern. Was in Kist zu einem Erfolg fehlte.

Die Tischtennisspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II müssen weiter um den Klassenerhalt in der 3. Bundesliga Süd zittern. Beim direkten Konkurrenten TTC Kist unterlagen die Westsachsen am Sonntag 4:6 und haben drei Spiele vor Saisonende weiter nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Nach gutem Beginn und zwei...
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