Tischtennis, 3. Bundesliga: TTC Sachsenring II ist auswärts in der Favoritenrolle

Die Hohenstein-Ernstthaler treten am Sonntag in Bayern an. Ein Sieg wäre ein Schritt Richtung Klassenerhalt.

Ihren Nichtabstiegsplatz will die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal am Wochenende in der 3. Tischtennis-Bundesliga sichern. In der Staffel Süd fährt die TTC-Reserve, mit 8:22 Punkten Drittletzter, zum TTC Kist. Die Bayern sind südwestlich von Würzburg zuhause und konnten in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen. Mit... Ihren Nichtabstiegsplatz will die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal am Wochenende in der 3. Tischtennis-Bundesliga sichern. In der Staffel Süd fährt die TTC-Reserve, mit 8:22 Punkten Drittletzter, zum TTC Kist. Die Bayern sind südwestlich von Würzburg zuhause und konnten in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen. Mit...