Tischtennis: Hohenstein-Ernstthal erlebt gegen den 1. FC Köln ein Wechselbad der Gefühle

Hohenstein-Ernstthal
In der 2. Bundesliga hat der TTC Sachsenring eine fast sicher geglaubte Niederlage noch abgewendet. Vor allem ein Engländer präsentierte sich sehr nervenstark.
Nach dem Heimspielkrimi gegen Hilpoltstein hat der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 2. Tischtennis-Bundesliga gegen den 1. FC Köln vor heimischer Kulisse erneut ein nervenaufreibendes Duell geboten. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollten die Gastgeber auch gegen den „EffZeh“ ihr Leistungspotenzial an die Tische bringen – und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.