Andrew Baggaley kämpfte sich nach einem 0:2-Satzrückstand zurück – und wendete damit die drohende Niederlage des TTC ab.
Andrew Baggaley kämpfte sich nach einem 0:2-Satzrückstand zurück – und wendete damit die drohende Niederlage des TTC ab. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis: Hohenstein-Ernstthal erlebt gegen den 1. FC Köln ein Wechselbad der Gefühle
Von Axel Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der 2. Bundesliga hat der TTC Sachsenring eine fast sicher geglaubte Niederlage noch abgewendet. Vor allem ein Engländer präsentierte sich sehr nervenstark.

Nach dem Heimspielkrimi gegen Hilpoltstein hat der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 2. Tischtennis-Bundesliga gegen den 1. FC Köln vor heimischer Kulisse erneut ein nervenaufreibendes Duell geboten. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollten die Gastgeber auch gegen den „EffZeh“ ihr Leistungspotenzial an die Tische bringen – und...
Mehr Artikel