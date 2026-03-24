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Sehr gut läuft es für den SV Muldental Wilkau-Haßlau in der Sachsenliga.
Sehr gut läuft es für den SV Muldental Wilkau-Haßlau in der Sachsenliga. Symbolbild: saintho - stock.adobe.com
Sehr gut läuft es für den SV Muldental Wilkau-Haßlau in der Sachsenliga.
Sehr gut läuft es für den SV Muldental Wilkau-Haßlau in der Sachsenliga. Symbolbild: saintho - stock.adobe.com
Zwickau
Tischtennis, Sachsenliga: Wilkau-Haßlau gibt sich im Aufstiegsrennen keine Blöße
Redakteur
Von Anika Zimny
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Die Teilnahme an der Relegation ist dem Team des SV Muldental in der Sachsenliga nicht mehr zu nehmen. Das lag an einem Patzer des größten Konkurrenten.

Das 8:8-Unentschieden von Tabellenführer SV Rotation Süd Leipzig hat sich am Wochenende als doppelt gut für die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau erwiesen. Da die Westsachsen parallel ihre beiden Heimspiele gewannen, sind sie jetzt erster Anwärter auf den Meistertitel in der Sachsenliga und den direkten Aufstieg in die...
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