Tischtennis, Sachsenliga: Wilkau-Haßlau gibt sich im Aufstiegsrennen keine Blöße

Die Teilnahme an der Relegation ist dem Team des SV Muldental in der Sachsenliga nicht mehr zu nehmen. Das lag an einem Patzer des größten Konkurrenten.

Das 8:8-Unentschieden von Tabellenführer SV Rotation Süd Leipzig hat sich am Wochenende als doppelt gut für die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau erwiesen. Da die Westsachsen parallel ihre beiden Heimspiele gewannen, sind sie jetzt erster Anwärter auf den Meistertitel in der Sachsenliga und den direkten Aufstieg in die... Das 8:8-Unentschieden von Tabellenführer SV Rotation Süd Leipzig hat sich am Wochenende als doppelt gut für die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau erwiesen. Da die Westsachsen parallel ihre beiden Heimspiele gewannen, sind sie jetzt erster Anwärter auf den Meistertitel in der Sachsenliga und den direkten Aufstieg in die...