Tischtennis: Seniorenspieler aus Westsachsen holen zehn Medaillen bei der Landeseinzelmeisterschaft

Eine ganze Reihe von Spielerinnen und Spielern aus Westsachsen stellte sich beim Turnier in den Seniorenaltersklassen der Konkurrenz. Wer auf dem Podest stand.

Zehn Medaillen standen jetzt bei der Tischtennis-Landesmeisterschaft der Senioren für die Teilnehmer aus Westsachsen zu Buche. Bei den Männern lief es für Jens Möbius vom TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der Altersklasse 45 sehr gut. Im Einzel zog er mit vier Siegen und nur einem verlorenen Satz ins Finale ein, das er allerdings knapp...