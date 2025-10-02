Tischtennis: TTC Sachsenring will das Schlusslicht der 2. Bundesliga nicht unterschätzen

Die Hohenstein-Ernsttaler empfangen am Sonntag Union Velbert. Die zweite Sachsenring-Vertretung schlägt in Liga drei bereits am Freitag auf.

In der noch jungen Saison in der 2. Tischtennis-Bundesliga steht der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal nach vier Spielen mit 5:3 Punkten als Tabellendritter gut da. Nun will das Team im dritten Heimspiel unbedingt nachlegen, was zumindest von der Papierform her kein unrealistisches Ziel sein sollte. Denn mit dem SV Union Velbert kommt das...