Vergangene Saison trugen Andrey Milovanov (links) und Hsin-Yang Li (rechts) zum Heimsieg gegen Köln bei. Li hat den Verein allerdings zu Saisonbeginn verlassen. Bild: Andreas Kretschel
Vergangene Saison trugen Andrey Milovanov (links) und Hsin-Yang Li (rechts) zum Heimsieg gegen Köln bei. Li hat den Verein allerdings zu Saisonbeginn verlassen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis: Welche Gemeinsamkeit der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal und der 1. FC Köln haben
Redakteur
Von Torsten Ewers
In der 2. Bundesliga bekommen die Westsachsen am Sonntag Besuch aus dem Rheinland. Die Gastgeber haben gute Erinnerungen an die Vorsaison. Doch was sind diese Wert?

Knapp 500 Kilometer liegen zwischen Hohenstein-Ernstthal und Köln. In der Tabelle der 2. Tischtennis-Bundesliga sind die Städte derzeit Nachbarn. Mit 4:2 Punkten steht der TTC Sachsenring als Dritter sogar einen Platz vor der Tischtennisabteilung des 1. FC aus der Rheinmetropole (2:2 Punkte). Gute Erinnerungen haben die Westsachsen auch an die...
Das könnte Sie auch interessieren
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
11.09.2025
1 min.
Tischtennis, 2. Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal erwartet schweres Spiel im Saarland
Hohenstein-Ernstthal ist in der 2. Tischtennis-Bundesliga am Sonntag auswärts gefordert.
Der TTC Sachsenring tritt am Sonntag bei der Reserve des Erstligisten 1. FC Saarbrücken an. Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen in der jungen Saison.
Markus Pfeifer
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
15.09.2025
2 min.
Tischtennis, 2. Bundesliga: TTC Sachsenring legt beim 1. FC Saarbrücken II nach
Hohenstein-Ernstthal hat am Wochenende im Saarland einen Sieg gefeiert.
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hat im Saarland einen perfekten Start erwischt. Dennoch wurde es kurzfristig nochmals spannend. Welcher Spieler mit einer hervorragenden Frühform glänzte.
Axel Franke
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
