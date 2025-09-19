Tischtennis: Welche Gemeinsamkeit der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal und der 1. FC Köln haben

Hohenstein-Ernstthal
In der 2. Bundesliga bekommen die Westsachsen am Sonntag Besuch aus dem Rheinland. Die Gastgeber haben gute Erinnerungen an die Vorsaison. Doch was sind diese Wert?
Knapp 500 Kilometer liegen zwischen Hohenstein-Ernstthal und Köln. In der Tabelle der 2. Tischtennis-Bundesliga sind die Städte derzeit Nachbarn. Mit 4:2 Punkten steht der TTC Sachsenring als Dritter sogar einen Platz vor der Tischtennisabteilung des 1. FC aus der Rheinmetropole (2:2 Punkte). Gute Erinnerungen haben die Westsachsen auch an die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.