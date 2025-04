Tischtennis: Zweitligist TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal ist auf Landesebene das Maß der Dinge

Die Westsachsen haben am Wochenende die Meistertitel in der Sachsenliga der Frauen und der Männer gewonnen. Was die Mannschaftsleiter zu den Erfolgen sagen.

Hinter den Aushängeschildern des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 2. und 3. Tischtennis-Bundesliga der Männer glänzte der Verein in dieser Saison auch auf Landesebene. Sowohl die Frauenmannschaft als auch die dritte Männermannschaft des TTC Sachsenring haben sich am Wochenende die Meistertitel in der jeweiligen Sachsenliga gesichert...