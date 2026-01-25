Tischtennis: Zwickauerinnen behalten im Oberliga-Derby die Oberhand

Mit zwei Siegen hat sich die Mannschaft des ESV Lok vorerst auf Tabellenplatz 2 verbessert. Die Punktgleichheit mit dem Spitzenreiter aber trügt.

Hinter den Tischtennisspielerinnen des ESV Lok Zwickau liegt ein erfolgreiches Doppelspielwochenende. Nachdem das Oberligateam am Samstag zunächst sein Heimspiel gegen den TTC Elbe Dresden souverän 8:2 gewann, folgte am Sonntag im Derby bei den Frauen des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal ein 7:3-Erfolg. Zuverlässigste Punktelieferantin war...