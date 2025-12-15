MENÜ
  • Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal werden närrisch: Sachsenring zwingt Zweitliga-Primus Mainz 05 in die Knie

In ihrem Doppel mussten sich Andrey Milovanov (links) und Andrew Baggaley zwar geschlagen geben – doch am Ende des Tages freuten sich beide über den 6:2-Erfolg gegen Mainz 05.
In ihrem Doppel mussten sich Andrey Milovanov (links) und Andrew Baggaley zwar geschlagen geben – doch am Ende des Tages freuten sich beide über den 6:2-Erfolg gegen Mainz 05. Bild: Andreas Kretschel
In ihrem Doppel mussten sich Andrey Milovanov (links) und Andrew Baggaley zwar geschlagen geben – doch am Ende des Tages freuten sich beide über den 6:2-Erfolg gegen Mainz 05.
In ihrem Doppel mussten sich Andrey Milovanov (links) und Andrew Baggaley zwar geschlagen geben – doch am Ende des Tages freuten sich beide über den 6:2-Erfolg gegen Mainz 05. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal werden närrisch: Sachsenring zwingt Zweitliga-Primus Mainz 05 in die Knie
Von Axel Franke
Der TTC hat sich mit einem 6:2-Erfolg in die Weihnachtspause verabschiedet. Welcher Spieler bei dem Coup am Sonntag besonders brillierte.

Schöne Bescherung für die Fans und Verantwortlichen des Tischtennis-Zweitligisten TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal – ganz ohne Ironie und Unterton. Mit einem sensationellen 6:2-Erfolg gegen den Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 haben die Westsachsen am dritten Advent sich selbst und ihren Anhängern ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk...
