Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal werden närrisch: Sachsenring zwingt Zweitliga-Primus Mainz 05 in die Knie

Hohenstein-Ernstthal
Der TTC hat sich mit einem 6:2-Erfolg in die Weihnachtspause verabschiedet. Welcher Spieler bei dem Coup am Sonntag besonders brillierte.
Schöne Bescherung für die Fans und Verantwortlichen des Tischtennis-Zweitligisten TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal – ganz ohne Ironie und Unterton. Mit einem sensationellen 6:2-Erfolg gegen den Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 haben die Westsachsen am dritten Advent sich selbst und ihren Anhängern ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk...
