Torwart des VfB Empor Glauchau über den Kracher gegen Dynamo Dresden: „Im Pokal hatte ich immer Erfolg“

Bereits in der Jugend wechselte Stefan Schmidt zum Chemnitzer FC, beim dem er es in den Männerkader schaffte und unter anderem im Mai 2012 vor 4500 Zuschauern in Hohenstein-Ernstthal das Sachsenpokalfinale gewann (gelbes Jersey). 2013 wechselte er zum FC Carl Zeiss Jena, im Oktober 2014 schloss er sich erstmals Glauchau an. Bild: Andreas Kretschel