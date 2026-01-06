„Total aufregend“: So lässt der BSV Sachsen Zwickau die Talente der Region ganz nah ran an die Handball-Bundesliga

Zwickau
Beim Heimsieg gegen Göppingen durften Mädchen und Jungs aus Altenburg mit den Spielerinnen einlaufen. Das sollte für die Nachwuchssportler nicht der einzige Höhepunkt des Tages bleiben.
Beim BSV Sachsen Zwickau wird kein Handball-Talent so einfach weggeschickt: Vorm Bundesliga-Heimspiel am Samstagabend gegen Frisch Auf Göppingen (25:23) schnappten sich einige BSV-Spielerinnen kurzerhand gleich zwei Einlauf-Kinder, um niemanden enttäuschen zu müssen. Darüber freute sich auch Nachwuchstrainerin Stefanie Lingk von der JSG...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.