Trainer des ESV Lok Zwickau vorm Duell mit Marienberg: „Uns helfen nur noch Siege“

Die Landesliga-Fußballer streben am Sonntag ihren zweiten Heimsieg an. Allerdings muss die Mannschaft gleich drei gesperrte Spieler ersetzen.

Nach einer zweiwöchigen Punktspielpause geht es für den ESV Lok Zwickau am Sonntag wieder um Tore und Punkte in der Fußball-Sachsenliga. Der Tabellenletzte ESV Lok (18 Spiele/12 Punkte) erwartet 15 Uhr im Sportzentrum Marienthal den auf Platz 11 liegenden FSV Motor Marienberg (18/19). Die Zwickauer haben in der Rückrunde in vier Spielen erst...