Traktor Neukirchen freut sich über Rekordbeteiligung beim Fußballcamp

44 Teilnehmer zwischen 6 und 13 Jahren verbringen den Großteil ihrer zweiten Ferienwoche auf dem grünen Rasen. Das Programm reicht von Torschüssen bis zur Theorie.

Auf den beiden Fußballplätzen in Neukirchen herrscht in dieser Woche reges Treiben: Bereits zum sechsten Mal führt die SG Traktor ein Fußballferiencamp durch. Zum vierten Mal in Folge läuft es unter eigener Verantwortung der Übungsleiter der Nachwuchsabteilung. In den ersten beiden Jahren war es unter der Regie von RB Leipzig ausgetragen...