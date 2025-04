Traktor Neukirchen setzt bei Fußball-Feriencamp auf Theorie und Praxis

Eine Woche lang stellt der Verein im Sommer ein vollgepacktes Programm für Nachwuchskicker auf die Beine. Die Teilnehmer erwartet dabei ein Rundum-Sorglos-Paket.

Zum bereits sechsten Mal in Folge stellt die SG Traktor Neukirchen in diesem Jahr ein Fußballcamp in den Sommerferien auf die Beine. Vom 7. bis 11. Juli geht es auf den beiden Plätzen am Schiedelbad täglich in zwei Trainingseinheiten um viel theoretisches Wissen, das zugleich praktisch umgesetzt werden soll. Das Camp richtet sich an...