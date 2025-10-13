Trampolinturner des ESV Lok Zwickau holen Gold und Bronze beim Deutschlandcup

Beim Saisonhöhepunkt in Niedersachsen war einmal mehr auf Tony Schmidtke Verlass. Aus verschiedenen Gründen hatten aber auch die anderen drei Aktiven aus der Talentschmiede Grund zur Freude.

Tony Schmidtke hat die Abteilung Trampolinturnen des ESV Lok Zwickau Anfang Oktober einmal mehr hervorragend vertreten. Beim Deutschlandcup in Bösingfelde (Niedersachsen) erreichte er bei beiden Übungen die höchste Punktzahl bei den Männern. Am Ende verwies er Steve Lehrke (Geestermünder TV) und Nick Kloppenburg (VfL Grasdorf) auf die Plätze... Tony Schmidtke hat die Abteilung Trampolinturnen des ESV Lok Zwickau Anfang Oktober einmal mehr hervorragend vertreten. Beim Deutschlandcup in Bösingfelde (Niedersachsen) erreichte er bei beiden Übungen die höchste Punktzahl bei den Männern. Am Ende verwies er Steve Lehrke (Geestermünder TV) und Nick Kloppenburg (VfL Grasdorf) auf die Plätze...